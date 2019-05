Ommer politiek verdeeld over natuurbegraafplaats

De Ommer politiek is verdeeld over het plan voor een natuurbegraafplaats in de buurtschap Hoogengraven. Meerdere fracties hebben nog hun bedenkingen, waar onder twee van de drie collegepartijen. Melchior Bauman (LPO) en Gerard Marsman (ChristenUnie) stelden donderdagavond in de raadscommissie nog veel kritische vragen.

Zo wilde Bauman weten of het grondwater niet verontreinigd wordt door giftige stoffen die in de loop der jaren zijn opgenomen in het lichaam van een overledene die hier in de toekomst worden begraven. Daarbij kan gedacht worden aan chemokuren, medicijnen, amalgaam uit gebitten, en materialen van protheses. Maar volgens wethouder Leo Bongers is dat geen probleem en heeft waterschap Vechtstromen daarom ook positief geadviseerd over de plannen.

Geen significant effect

Onderzoeksbureau Alterra heeft in het rapport ‘Terug naar de Natuur’ uit 2009 ook geconstateerd dat het vergaan van een stoffelijk overschot in het algemeen ‘geen significant effect op de bodem en het bodemleven’ heeft. Daarbij komt nog dat op een natuurbegraafplaats de grafdichtheid veel lager is dan op reguliere begraafplaatsen, en dat bij natuurbegraven alleen gebruik mag worden gemaakt van makkelijk afbreekbare en niet schadelijke materialen voor de kist en de kleding van een overledene. ,,Effecten op de bodem zullen daarom verwaarloosbaar zijn’’, aldus het rapport. Het 25 hectare grote terrein naast golfbaan Hoogengraven ligt op van nature droge zandgronden, met slechts hier en daar een natter laag gedeelte. Daardoor vormt de hoogte van het grondwater geen probleem voor het voldoende diep kunnen begraven. Bij een verkennend onderzoek naar de effecten op water, bodem en natuur in opdracht van de provincie Gelderland werd de uitkomst van het Alterra-rapport nog eens bevestigd: ‘significante gevolgen zijn er niet, zelfs niet bij 1500 graven per hectare’. Op Hoogengraven komen circa 285 graven per hectare.

Concurrentie

Van de beschikbare 25 hectare mag initiatiefnemer Stichting Heidehof uit Eext 10 procent gebruiken voor het realiseren van natuurgraven. Dat betekent een capaciteit van maximaal 6549 graven. Heidehof denkt jaarlijks zo'n vijftig graven te kunnen uitgeven. Raadslid Marsman van de ChristenUnie wilde de exploitatie wat inperken, bijvoorbeeld tot maximaal vijftig begravingen per jaar. Zo zou de natuur beschermd worden, en zou het gevaar ook worden teruggedrongen dat de exploitatie van de natuurlijk gelegen gemeentelijke begraafplaats Laarmanshoek onder druk zou komen. Daar had Bongers moeite mee, want de keuze op de ‘uitvaartmarkt’ is vrij. Nu al ondervinden gemeentelijke begraafplaatsen concurrentie van particuliere crematoria. ,,En wat als er al vijftig begrafenissen zijn geweest en iemand anders in dat jaar ook nog graag op Hoogengraven begraven wil worden?’’, stelde de wethouder een (voor hem) retorische vraag.