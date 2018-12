Ommer politiek wil aanpak overlast arbeidsmigranten Beerzerveld

Twee omwonenden spraken tijdens de raadscommissie in en maakten melding van overlast door in de buurt rondhangende arbeidsmigranten die nu al in die verpauperde panden zouden wonen. Gerrit de Jonge, fractievoorzitter van de VOV stelde daarover gisteravond in de vergadering al kritische vragen aan wethouder ruimtelijke ordening Leo Bongers, maar die is niet verantwoordelijk voor handhaving. En dus klom De Jonge vandaag meteen in de pen om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Hij wil weten of het bij de portefeuillehouder handhaving en openbare orde, burgemeester Hans Vroomen, bekend is dat buitenlandse arbeiders in deze omgeving overlast veroorzaken en of actie is ondernomen na eventuele aangiftes of meldingen bij de politie. Ook vraagt de VOV-fractievoorzitter of de afgelopen tijd is gecontroleerd op naleving van bestemming en exploitatievergunning voor de verschillende panden. ,,De fractie van de VOV verzoekt het college om op korte termijn acties in deze te nemen en waar nodig handhavend op te treden’’, aldus De Jonge die 'gezien de onrust onder bewoners van Beerzerveld’ vóór 1 januari 2019 antwoorden wenst.