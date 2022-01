Ommer villa-bouwer na rechtsgang teleurgesteld in gemeente: ‘Invloed molenbiotopen veel te groot’

Personeels­krap­te in acute thuiszorg in de nacht; zorginstan­ties Noord-Overijssel gaan samenwer­ken

Acht zorgpartijen in Noord-Overijssel gaan samenwerken in het aanbieden van acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis. Zo hopen ze de personele problemen die in de nabije toekomst al gaan spelen het hoofd te kunnen bieden.

4 januari