Ommer wethouder Jaspers Faijer opnieuw genomineerd als Beste Bestuurder: ‘Waardering doet me goed’

VIDEO Beste gemeente en (op één na) beste burgemees­ter van het land: wat is het geheim van Raalte?

2 februari Hij moet alleen Ahmed Aboutaleb voor zich dulden, maar na de burgemeester van Rotterdam is Martijn Dadema van Raalte toch echt de beste bestuurder van het land. Zijn gemeente doet het nóg beter en is zelfs verkozen tot best bestuurde gemeente. ,,We doen het hier anders.” Waarom Raalte en zijn burgemeester gelden als lichtend voorbeeld voor de rest van Nederland.