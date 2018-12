Ommer wethouder pakt 'bijna zeker’ beruchte bocht Beerzerweg aan

Ommer oppositie wil vangrail in beruchte bocht Beerzerweg

6:18 In de beruchte bocht van de Beerzerweg in Ommen moet een vangrail worden geplaatst. Dat stelt VOV-raadslid Gerrit de Jonge, die schriftelijke vragen aan het Ommer college heeft gesteld naar aanleiding van meerdere ongevallen in de bocht van de Beerzerweg ter hoogte van de Zeesserweg en De Schammelte. Als hij vóór komende donderdag 18.00 uur geen antwoord krijgt van wethouder Leo Bongers dient hij die avond tijdens de raadsvergadering een motie in. Daarin draagt de Volkspartij Ommen Vooruit samen met de VVD, PvdA en D66 het college op een vangrail te plaatsen en het bebouwde-kombord te verplaatsen tot vóór de bocht.