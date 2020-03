Ommer wielerronde start dit jaar pas als de meeste winkels dicht zijn

Dit is waarom Henri Mors met AutoMaatje van Ommen naar Assen moet: rijbewijs verlopen

12:47 Normaliter is Henri Mors vrijwilliger bij AutoMaatje in Ommen, waar hij minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoert. Maar nu zijn de rollen omgedraaid en is hij zelf passagier. De Ommenaar liet zich door een ‘maat’ zelfs helemaal naar Assen brengen, naar zijn werk in het gemeentehuis. Want Mors’ rijbewijs is verlopen en kon niet op tijd verlengd worden. Een lot dat duizenden chauffeurs de afgelopen maanden al trof.