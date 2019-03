Ommer wielerspektakel proloog voor ronde door Vechtdal

,,De Ronde van Ommen is legendarisch’’, vertelt Gerrit de Jonge. ,,Die wedstrijd leeft echt nog bij bekende oud-wielrenners. Zoals Herman Snoeijink, Gert Jacobs en wereldkampioen Hennie Kuiper, die graag aan de start verschenen in Ommen.’’ Twaalf jaar geleden werd een eerste poging gedaan om de wielerronde te laten herleven, door de Ommer wielerliefhebbers Frank Schuurman en Jeroen Engelsman die met medewerking van wielervereniging HWV Hardenberg de Bissingh Wielerronde Ommen organiseerden. Maar na de eerste editie in 2007 kwam er geen tweede, blikt De Jonge terug. ,,In 2010 is geprobeerd nog zo’n wielerronde te houden, maar dat is helaas niet gelukt’’, zegt de 63-jarige Ommenaar, die zelf nooit de wielersport beoefende. ,,Ik fiets op een e-bike, ha ha. Ik deed aan vissen en biljarten, ben meer een man van het sport kijken. Ik ben wielerfan geworden door onze oud-burgemeester Bernard Kobes, die me als raadslid ooit uitnodigde om als gast mee te gaan naar een koers. Sindsdien ben ik verkocht.’’