Ommer winkels mogen elke zondagmiddag open

Dit voorstel is de uitkomst van een grote evaluatie van de huidige openstelling die de afgelopen maanden is gehouden. Een onafhankelijk adviesbureau, Bureau Bartels uit Amersfoort, peilde de meningen van het publiek, en van betrokkenen zoals ondernemers, kerken en andere organisaties. Zo vulden 65 ondernemers, uitbaters van grote zaken maar ook kleinere winkels, een uitgebreide vragenlijst in. Circa 2600 inwoners van de gemeente Ommen stuurden hun ingevulde enquêteformulieren in, wat gelijk staat aan 19 procent van het aantal kiesgerechtigden.

Representatieve afspiegeling

Kleine meerderheid

Buurgemeentes

In buurgemeentes is de zondagsopenstelling van winkels al eerder dit jaar verruimd. In Hardenberg mogen supermarkten elke zondagmiddag hun deuren openen en overige winkeliers tien zondagen in het jaar, per kern in te plannen. In Dalfsen mogen alle winkels in de hele gemeente elke zondagmiddag open. In Ommen besloot de nieuwe coalitie van CDA, ChristenUnie en LPO vorig jaar na de gemeenteraadsverkiezingen om in 2019 onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het verruimen van het aantal koopzondagen, zoals ook werd vastgelegd in het Ommer collegeakkoord. Het voorstel tot verruiming van de Ommer zondagsopenstelling wordt op donderdag 14 november besproken in de raadscommissie, waarna de gemeenteraad op 28 november een besluit moet nemen.