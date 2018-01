Ommerschans krijgt geld van Cultuurfonds

Het geld is bestemd voor diverse projecten. Zo zijn er twee evenementen die georganiseerd worden in het jaar waarin bekend wordt of de Koloniën van Weldadigheid benoemd gaan worden tot Werelderfgoed , vertelt Ingrid van der Velde van de vereniging.

Het geld wordt ook besteed aan het project om oude koloniekostuums te maken naar origineel voorbeeld. ,,Ook werken we aan een plan om een kanon op de schanswallen te kunnen plaatsen. Van het Artilleriemuseum hebben we een kanonsloop in eeuwigdurend bruikleen gekregen. Daar moet nog een affuit bij gemaakt worden, dat is een onderstel. Het wordt een supermooi ding. Dat wordt door een restauratie-aannemer gemaakt naar authentiek voorbeeld."

Bezoekerscentrum

Over de plannen voor verbouw en inrichting van het bezoekerscentrum in Hoeve 4 aan de Balkerweg, wordt momenteel nog veel vergaderd, vertelt Ingrid van der Velde. ,,We zijn daarover nog in bespreking met de provincie en gemeente. Soms wil je dat dingen sneller gaan, maar het loopt niet altijd in de termijn zoals je het zou wensen, zeg maar."