Ommerschans wil betere informatie over plannen Veldzicht

Niet alleen inwoners van Balkbrug, maar ook van Ommerschans zijn bezorgd over plannen voor het huisvesten van twintig ‘ongedocumenteerde vreemdelingen’ met psychiatrische problemen in een beschermde woonvoorziening, buiten de poorten van de kliniek Veldzicht. Dit in Balkbrug gevestigde ‘centrum voor transculturele psychiatrie’, dat onder meer psychiatrische hulp biedt aan mensen met een niet-westerse achtergrond, heeft meerdere locaties op het oog voor zo'n woonvorm, nabij Ommer grondgebied. De gemeente Ommen laat de informatievoorziening echter over aan Veldzicht, en aan buurgemeente Hardenberg waar Balkbrug onder valt.

,,We vinden het belangrijk dat de inwoners van de buurtschappen Ommerschans en ook Witharen goed worden betrokken bij de plannen, maar bij het informeren van omwonenden hebben wij geen directe actieve rol ’’, vertelt burgemeester Hans Vroomen, ,,dat moeten Veldzicht en Hardenberg verzorgen.’’ Het college van burgemeester en wethouders zal in de contacten met de buurgemeente nog eens pleiten voor het goed informeren van omwonenden uit de gemeente Ommen. ,,We hebben toch voortdurend contact met Hardenberg.’’

Oorlogstrauma's

Gerrit Middelkamp, raadslid voor de Volkspartij Ommen Vooruit (VOV), heeft gesproken met een groep van zo'n tien inwoners van Ommerschans die samen optrekken en graag betrokken willen worden bij de uitbreidingsplannen van Veldzicht. ,,Ze maken zich echt zorgen. Kunnen die mensen bijvoorbeeld vrij in de buurt van hun woonvoorziening rondlopen, of worden ze straks begeleid? Ze zitten ook niet voor niets eerst in Veldzicht, waar ze vanwege hun psychiatrische problemen behandeld worden. Bijvoorbeeld vanwege oorlogstrauma's of drugsgerelateerde problemen’’

Overlast

Middelkamp, woordvoerder sociale zaken van de VOV, heeft eerder deze week naar aanleiding van de onrust schriftelijke vragen gesteld aan het Ommer college. Zo wil de fractie weten of B en W afstemming hebben gehad met de gemeente Hardenberg over de mogelijke plaatsing van woonunits in de buurt van de Ommer gemeentegrens, en wat het Ommer college gaat doen om de zorgen onder inwoners van Ommerschans over ‘te verwachten toename van overlast’ weg te nemen. ,,Is het college voornemens een handhavingsplan op te stellen, of is dit reeds gebeurd? En als dit reeds gebeurd is, hoe ziet dit handhavingsplan er uit?’’ De VOV vindt handhaving belangrijk als inwoners van Ommerschans overlast zouden ervaren. ,,Daarom trekken we nu al aan de bel, Ommen moet goed voorbereid zijn.’’ Het Ommer college moet binnen dertig dagen reageren op schriftelijke vragen vanuit de politiek, waarbij de vragensteller als eerste antwoord krijgt.

Tussenstap