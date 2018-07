Ommerschans wil met archeologiedag meer betrokkenheid

Hebben jullie voor komend weekeinde gekozen, omdat jullie dan misschien wel tot de Werelderfgoedlijst zouden behoren?

Ingrid van der Velde, bestuurslid bij het Jaar van de Ommerschans: ,,Nee, dat hebben we niet daarom gekozen. Het was natuurlijk mooi geweest als we afgelopen weekend met de Koloniën van Weldadigheid tot de Werelderfgoedlijst zouden behoren, maar we wisten dat er een kans was dat de beslissing werd uitgesteld met een jaar, zoals nu is gebeurd. We hebben voor komend weekeinde gekozen omdat dan de zomervakantie hier nog niet is begonnen, terwijl er in andere delen van het land al wel vakantie is."

Wat is er te doen zaterdag?

,,Je kunt met archeologen mee op stap om te helpen bij het opgraven. Zo zijn we op zoek naar sporen van het voormalige mannenverblijf en gaan we met metaaldetectoren op zoek naar muntjes en andere spullen die in de grond zitten. Misschien worden er door de archeologen wel wat muntjes verstopt, zodat er meer te vinden is voor de kinderen. Maar in dit gebied is sowieso al erg veel te vinden. Verder zijn er diverse wandelingen door het gebied. Ook kunnen mensen kijken of ze afstammen van één van de mensen uit de koloniën, maar daarvoor moeten mensen wel vooraf de namen van voorouders die geboren zijn voor 1900 of getrouwd zijn voor 1925 mailen naar info@ommerschans.nl onder vermelding van Stamboomonderzoek Ommerschans. Er is dus voor alle leeftijden wel iets te doen."

Waarom organiseren jullie dit?

,,We willen meer bekendheid van en betrokkenheid bij de Ommerschans, ook omdat 2018 het jaar van de Ommerschans is. We zijn met de koloniën, waar Ommerschans onderdeel van is, niet voor niets genomineerd voor de werelderfgoedstatus. Het was natuurlijk wel een soort begin van de verzorgingsstaat, want mensen die geen geld hadden werden voorzien van een maaltijd. Het is een belangrijk onderdeel van de maatschappij geweest en het is goed als mensen zich dat realiseren."