Omwonenden stuw Junne verbaasd door aangekondigde snoeiwerkzaamheden

Ernstig zorgen

De omwonenden voelen weinig voor een nieuwe sterke brug waar ook - net als vóór februari 2017 - zwaar (landbouw)verkeer gebruik van kan maken. ,,Naast de zorgen voor de natuur maken wij ons ook ernstig zorgen over het feit dat de smalle wegen in Junne niet geschikt zijn voor dergelijk zwaar verkeer en daarmee ook de veiligheid van de buurtkinderen en vele toeristen niet kan worden geborgd. Ook vrezen bewoners voor de trillingen van het zeer zware verkeer’’, schrijft Stoel in een open brief. ,,Naast het feit dat wij totaal niet betrokken zijn is er ook officieel nog geen besluit genomen of bestemmingsplanwijziging gepubliceerd waartegen bezwaar en/of beroep kan worden ingediend. Hierdoor hebben wij als bewoners geen enkele juridische grond om onze wettelijke rechten uit te oefenen. Kortom: op deze manier raken politiek en burgers steeds verder vervreemd van elkaar en is de natuur in ons mooie Ommen en Junne het slachtoffer van een falend gemeentebestuur en waterschap.’’

Plaatselijk Belang

Gezamenlijke informatiebijeenkomst

Waterschap Vechtstromen houdt nog dit najaar samen met de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de plannen met stuw en brug, kondigt woordvoerder Martin Hilferink in een reactie aan. ,,De brief met de aankondiging van die avond was al in voorbereiding bij gemeente en waterschap. Wij gaan daar vertellen dat we volgend jaar de stuw gaan inspecteren. We hebben vorig jaar de honderd jaar oude stuw van De Haandrik gecontroleerd, en die bleek eigenlijk nog in heel goede staat. Na de renovatie kan die weer jaren mee. Dat zelfde verwachten we ook bij de stuw in Junne. Daarom gaan we die stuw droogleggen en inspecteren tussen 1 april en oktober.’’ Volgens Hilferink is wel duidelijk dat de stuw niet zo sterk is of wordt, dat zij in de toekomst de last kan dragen van zwaar landbouwverkeer dat weer over de bestaande brug dendert. Daarom denkt de gemeente ook aan de aanleg van een nieuwe, sterkere brug. ,,Maar over die brug gaat de gemeente’’, benadrukt Hilferink. De aangekondigde snoeiwerkzaamheden worden voorlopig uitgesteld, meldt Gerrie van den Berg alvast namens de gemeente Ommen.