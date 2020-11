Onbegrip over kap duizenden bomen bij Lemelerberg: ‘Dit moet nu stoppen’

Sophie (9) en Yade (10) proppen de boekentas vol, nu ook de bieb in Ommen op slot moet: ‘Genoeg voor twee weken’

4 november Ook de bibliotheken moeten aan de nieuwe verscherpte maatregelen geloven. De komende twee weken zijn de leescentra gesloten en dat betekent een run op romans, kinderboeken en andere literatuur. In Ommen maar zo 300 bezoekers per dag, waar normaal gesproken de helft daarvan niet wordt gehaald. Die populariteit is een pleister op de wonde: bibliotheken krabbelen op.