Ondernemers protesteren met spandoeken tegen autopesterij: ‘Bruisend Ommen wordt spookstad’

Horeca Ommen stoort zich aan wijn bij de kapper en koffie in supermarkt: ‘Oneerlijke concurren­tie’

12 februari Horeca in Ommen ergert zich in toenemende mate aan winkels waarin dranken worden verkocht of bij wijze van klantvriendelijkheid worden aangeboden. Daar zijn supermarkten, kappers en slijters niet voor bedoeld, heeft Jan Zwinselman als voorzitter van KHN Ommen uitgezocht. Hij schreef een brief aan de gemeenteraad, om een signaal af te geven. ,,Schoenmaker, blijf bij je leest.”