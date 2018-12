Onderzoek naar nut vangrail in beruchte bocht Beerzerweg Ommen

Toch maakt de gehele Ommer raad zich wel degelijk zorgen over de verkeerssituatie bij deze bocht, nadat in augustus in vier weken tijd drie auto's door verschillende oorzaken uit de bocht vlogen en tegen dezelfde boom botsten. Naar aanleiding daarvan plaatste de gemeente witte waarschuwingsbordjes met rode driehoeken in de berm van de bocht, meer maatregelen waren volgens de politie en verkeersdeskundigen van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) niet nodig. Maar de discussie laaide de afgelopen weken weer op nadat in de nacht van 8 op 9 december een hondenwagen van de politie crashte. VOV-raadslid Gerrit de Jonge kondigde in de Stentor al aan dat hij met de andere oppositiepartijen, VVD, PvdA en D66, in de raadsvergadering een motie zou indienen als het college voordien niet met een bevredigend antwoord op zijn schriftelijke vragen zou komen. En dat antwoord kwam er niet. Althans niet schriftelijk.