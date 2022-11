Ongeluk met vrachtwagen: verkeer op N348 tussen Balkbrug en Ommen stond volledig vast

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur in de ochtend. Wat er precies is voorgevallen is niet duidelijk, maar de gevolgen voor het verkeer waren groot. Met name vanuit de richting Balkbrug/Dedemsvaart was het aanschuiven geblazen. De file had daar op zijn hoogtepunt een lengte van 9 kilometer en de ANWB schatte de extra reistijd op meer dan een uur.