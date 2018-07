Oogstdag Lemele is afgelast

Dorsen en binden met 35 graden of meer, dat zagen ze in Lemele niet zitten. Vandaar dat de oogstdag van het Lemels Arfgoed van donderdag is afgelast.

Adri Pouw, voorzitter van de stichting 't Lemels Arfgoed, vertelt, met spijt in zijn stem hoe gezamenlijk de beslissing is genomen het tweejaarlijkse evenement af te gelasten.

,,We hebben gisteravond met een aantal bestuursleden en de oogstdagcommissie en een aantal werkers, dus zichters en bindsters en dorsers bij elkaar gezeten. We zouden gisteravond even oefenen. Om vast een stukje van de akker 'los' te maaien zodat ook de dorsmachine er bij kan komen. En toen kwam er toch een aantal bedenkingen."

Niet verantwoord

De weerman had het over temperaturen van 35 graden en het kon zelfs nog warmer worden, vertelt de voorzitter. ,,Als je dan de bindsters en zichters het veld in moet sturen, is dat niet verantwoord. We zitten daar op het terrein van de vakantiecentrum de Imminkhoeve, uit de wind. En ze moeten toch twee keer een half uur in het veld staan."

Pouw vreest ook voor de verantwoordelijkheid als organisator voor het geval er iets gebeurt. ,,Wij hebben gezegd het is verstandig om het dan niet door te laten gaan. De dorsmachine, daar zitten de machinale dorsers bovenop. Die moeten dan ook twee keer een half uur in de volle zon. En dat geldt ook voor de dorsers die het met de hand doen."

Ook het risico dat er weinig publiek komt speelt mee. ,,Stel dat je het wel door laat gaan. En er komt vijftig man omdat de rest allemaal langs de Vecht ligt. Waar doe je het dan voor?"

Vakantie

Ook de Imminkhoeve vindt het jammer dat het afgelast is. ,,De vraag is of de gasten van de Imminkhoeve het ook in de volle zon willen gaan bekijken. We horen dat er meer evenementen afgelast worden. De rolstoelvierdaagse in Twente, een oogstdag in Markelo."

Lemels Arfgoed heeft nog even overwogen het evenement een week later te houden. ,,Maar ook dan is het weer warm. Een aantal van onze vrijwilligers kan volgende week niet, die gaan op vakantie. Dus we hebben de knoop doorgehakt en het evenement afgelast. Vandaag hebben we allerlei adressen geïnformeerd, campings en dergelijke. Het is overmacht."

Voor Lemels Arfgoed betekent het niet een grote financiële aderlating. ,,Nee, het was altijd vrij entree. Met subsidies van Plaatselijk Belang en de gemeente konden we wat kosten van de dag dekken."

Gemaaid

Geen oogstdag, dus de rogge blijft nu op het land staan? ,,Nee, dat moet nu alsnog machinaal gemaaid worden. Ik denk dat vandaag de combine er al in gaat, want het was ook al overrijp."