Ooit haalde Youp van 't Hek uit naar 'worstenverkoopsters van de Hema in Ommen': nu zijn ze de beste

Over een revanche op Youp van ’t Hek spreken Herman en Dina ten Hertog niet, maar natuurlijk glimmen ze van trots nu hun winkel aan de Varsenerstraat is verkozen tot ‘beste Hema van Nederland.’ Weliswaar verkozen door Hema zelf, maar dat mag de pret niet drukken. Over een vermeende vete met Van ’t Hek, die in de vorige eeuw op het podium badinerend uithaalde naar provincialen en in het bijzonder de worstenverkoopsters van de Hema in Ommen, kunnen ze lachen. ,,Een kwinkslag. Youp is vaak in het Vechtdal geweest. Ook in onze winkel.”