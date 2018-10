Ook Ommen steekt geld in verbetering winkelcentrum

Stimuleren

Tot en met 2021 is ieder jaar een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. Volgens wethouder Bart Jaspers Faijer komt dit geld voort uit een actieplan. Schriftelijk licht hij toe: ,,Om de kracht van het centrum verder te versterken, hebben we samen met ondernemers en vastgoedeigenaren een actieplan gemaakt. Een belangrijke ambitie is het concentreren van winkels in het kernwinkelgebied. Dat willen we stimuleren met een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt om de uitstraling van een pand te verbeteren of voor het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied.”