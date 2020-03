Ook taxichauffeurs helpen een handje in Ommen

Jan Begeman is naast taxichauffeur ook onderhoudsmonteur voor taxi Steen in Ommen. Maar waar hij doorgaans ritjes maakt naar Schiphol, Rotterdam The Hague Airport of het vliegveld over de grens bij Weeze is het nu stil op straat. En dus sleutelt hij vooral aan de voertuigen. ,,Het is logisch dat we nu het meest van de tijd kleine reparaties verrichten en onderhoud plegen. Maar jammer is het wel.”