Ook zonder kampvuur vermaken scouts uit alle windstreken zich opperbest in Ommen

De voertaal op het kampeerterrein bij Gilwell Ada's Hoeve is deze zaterdag Engels. Niet zo gek want er lopen honderdvijftig scouts rond, afkomstig uit negen Europese landen waaronder Engeland, Noorwegen, Spanje, Frankrijk. De jongens en meiden tussen 18 en 21 jaar doen mee aan de Roverway. Een driejaarlijks internationaal evenement voor scouts uit heel Europa dat dit jaar Ommen als tussenstation heeft.

De Roemeense Oana Mitrut en Matteo Toto uit Italië zijn leider over een groep van 48 scouts en vertellen deze zaterdag graag meer over hun verblijf op de Ada's Hoeve. ,,Het is deze week soms een beetje te warm geweest om alle activiteiten te kunnen doen. Zo hebben we vanwege de droogte geen kampvuur gemaakt en dat is toch best een belangrijk onderdeel van het kamp.''

Nieuwe contacten

Het gaat volgens de leiders om het maken van het vuur en dit brandend te houden. ,,Rond het kampvuur zingen we, vertellen we verhalen en ontmoeten we elkaar", zegt Oana. ,,Je hoeft niet over bepaalde skills te beschikken om aan de Roverway mee te doen, maar je moet je wel open willen stellen om scouts uit andere landen te ontmoeten, nieuwe contacten aan te gaan."

Een blik over het terrein laat zien dat iedereen behoorlijk betrokken is bij het hele gebeuren. Er worden spelletjes gedaan, de taken bij het eten worden actief opgepakt. ,,Leuk is dat iedere maaltijd door deelnemers uit een land verzorgd wordt", vertelt Ronald Zijlstra, beheerder van de Gilwell Ada's Hoeve. Het is voor hem een drukke tijd want elders op het 45 hectare grote terrein lopen ook nog een paar honderd scouts uit Nederland.

Intensief

Ook voor Oana en Matteo is het kamp intensief. ,,We werken tijdens dit kamp met drie thema's, namelijk Spiritualiteit, Diversiteit & Inclusie en Mentale kracht. We willen dat de scouts zich ontwikkelen, beseffen wie ze (mogen) zijn en om verbindingen te leggen." Sleutelwoord hierbij is respect; voor elkaar, maar ook voor de natuur. ,,We dagen de ander uit om dichter bij zichzelf te komen. Dat kan ook door zingen, dansen, spelen. We hebben plezier met elkaar, maar werken ook hard aan het persoonlijke bewustzijn."