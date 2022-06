Op deze natuurrijke camping in Ommen worden buren van ver goede vrienden: ‘Spreek buren hier meer dan thuis’

met video Man (31) uit Ommen drie maanden langer in de cel voor zware mishande­ling kind

Een 31-jarige man uit Ommen blijft nog zeker drie maanden in de cel op verdenking van zware mishandeling van een kind. De 30-jarige vrouw die ook wordt verdacht, is eerder al vrijgelaten. Over de zaak is nog veel onduidelijk. De politie pakte begin juni groot uit met onderzoek in en rond een woning in Ommen.

16 juni