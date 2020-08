Op safari naar de rode koeien langs de Vecht

Eerst een kopje koffie bij de boerderij en winkel van Dennis en Janneke Bremmer en dan de kano in. Ze liggen klaar bij de steiger aan de Marsdijk in Beerze. Met een beetje mankracht ligt de kano in de Vecht en dan is het peddelen geblazen. Op safari in het Vechtdal.

Een kudde Schotse hooglanders is het doel, maar ook onderweg is het uitzicht vanaf het water een weldaad. Langs de nieuwe natuur van Beerze en camping De Roos zakt de kano af. Daarna gaat de route vandaag linksaf, de Vechtarm op. En dat is nog even aanpoten. Maar de kleine worsteling door het riet wordt hierna wel beloond met een oog in oog confrontatie met de kudde Schotse hooglanders. Ze zijn nieuwsgierig en loeien hard. Voorzichtig komen ze dichterbij. Even uit de kano en de kant op, dat is geen probleem. ,,Maar wel afstand houden’’, is het advies van Dennis en Janneke. Niet de alom bekende anderhalve meter, maar 25 meter moet worden gehanteerd. Want deze dieren kunnen onvoorspelbaar reageren. En de hoorns op de kop zijn groot en vooral scherp.

Stier

De Bremmers runnen de boerderij met melkvee al langere tijd. Sinds vijf jaar zijn daar ook deze roodharige grote beesten bijgekomen. Eerst voor het natuurbeheer, want ze houden de boel langs de Vecht mooi kort. Maar met de komst van een stier kwamen er ook jonkies. En toen bleek al snel bleek dat dit rund dat het jaar rond buiten loopt meer te bieden heeft. De kudde werd namelijk te groot en dus moesten ze gaan slachten. Het vlees bleek ontzettend lekker te zijn. Zonder antibiotica, met een laag cholesterolgehalte en geen groeihormonen, E-nummers, gluten of kleurzout maar wel rijk aan vitamine A en E en gezonde Omega 3 vetzuren. Sinds die tijd hebben ze ook een boerderijwinkel waar het vlees wordt verkocht. Inmiddels telt de kudde ruim 80 runderen. Ze lopen op verschillende locaties om de oevers kort te houden.

Tuk-tuk

Dennis vertelt er in geuren en kleuren over wanneer een groepje de safari heeft geboekt. Daarna wordt weer terug gepeddeld tegen de stroom in. Dat is vandaag geen probleem, maar wanneer de stroming in de rivier te sterk is voor de deelnemers, kan een alternatief worden gezocht voor de terugweg. En elektrische chopper of een tuk-tuk bijvoorbeeld. Na ruim drie kwartier ligt vandaag de kano weer op het droge.

Geen concurrentie

Het idee om de kanosafari naar de Schotse Hooglanders uit te rollen ontstond begin dit jaar bij Dennis en Janneke Bremmer, Natasja Martin van Somerwende en Gerrit Henk Hutten van Total Outdoor Vechtdal in Rheeze. Die laatste levert de kano’s die klaarliggen. Vanaf Somerwende kan de startlocatie in Beerze worden bereikt met bijvoorbeeld de elektrische chopper of de tuk-tuk. Het arrangement is bij de drie partijen te boeken in de toeristenperiode. Het kano-arrangement duurt drie uur. Drie kwartier peddelen, drie kwartier bij de runderen en daarna weer terug. Ook kan individueel een kano worden gehuurd. Volgens de initiatiefnemers is dit uitje geen concurrentie van reeds bestaande aanbiedingen van andere partijen. ,,We versterken elkaar in het Vechtdal’’, besluit Dennis.