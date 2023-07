Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Bij dit Twentse station vliegen de fietsen van de trap, maar camera’s zijn er nog steeds niet

Ze gooien fietsen naar beneden. Maken herrie midden in de nacht. En trappen andermans spullen kapot. Station Wierden wordt meerdere nachten per week geteisterd door vandalen. Waar blijven de camera’s, vraagt iedereen zich af. In Twenterand ging dat een stuk vlotter. „Pak zelf de handschoen op, Wierden”, tipt de burgemeester van die gemeente.