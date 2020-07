Openluchtzwembad Ommen blijft dicht: ‘Dit is voor ons niet te handhaven’

Boeren­markt in Vilsteren mag weer: ‘We moeten af van Pink­pop-behande­ling’

7 juli De Boerenmarkt in Vilsteren staat weer op het programma. Jaloers keek de organisatie naar andere markten in de regio die de afgelopen maanden wél doorgingen, terwijl voor hun evenement een stokje werd gestoken. Voortaan hoopt de organisatie een ander soort vergunning te krijgen. ,,Nu worden we net zo beoordeeld als Pinkpop.”