Opnieuw streep door zomerfeesten Ommer Bissingh

Vogelspot­ters trekken naar Archemer­berg om glimp van bijzondere lammergier op te vangen: ‘Geeft een enorme kick’

16 mei Vogelspotters trekken zaterdag massaal naar Archemerberg om een foto te maken van de lammergier die is neergestreken in het natuurgebied. De vogel is niet vaak in Nederland te zien, dus grepen vogelspotters hun kans. ,,Heel bijzonder.”