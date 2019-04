Organisatie Bissingh-Wielerronde Ommen blij met nieuw 'rondje om de kerk’

,,Gaaf dat dit weer wordt opgepakt, het is bizar dat er in Ommen al jaren geen wielerkoers meer is.’’ Jeroen Engelsman en Frank Schuurman zijn blij dat er na zeven magere jaren eindelijk weer een ‘rondje om de kerk’ in Ommen komt. Beide wielerliefhebbers lanceerden in 2007 in samenwerking met hun toenmalige club HWV Hardenberg de Bissingh-Wielerronde van Ommen. Het jaarlijkse spektakel werd een succes, maar toch werd in 2012 de zesde en meteen ook laatste editie verreden.

De veertigjarige Schuurman, geboren ‘Ommer’, woont alweer dertien jaar in Zwolle waar hij websites ontwerpt zoals die van Univé Verzekeringen. De drie jaar oudere Jeroen Engelsman, geboren in het Drentse Gasselternijveen, was tot hij in 2015 overstapte naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten en verhuisde naar Berkel en Rodenrijs in Zuid-Holland communicatieadviseur van de gemeente Ommen. ,,Frank liep destijds stage in Ommen en samen met hem heb ik een website voor de gemeente opgebouwd. Door Frank ben ik ook gaan fietsen. Toen ik voor het eerst met hem de Lemelerberg opreed was ik kilo's zwaarder, dat was afzien. Maar de wielersport bleek heel besmettelijk. Jarenlang reden we wedstrijden, maar tegenwoordig doe ik alleen nog maar triatlons, met ook zwemmen en hardlopen erbij.’’ Schuurman is nog wel enthousiast pedaleur, met de Zwolse wielerclub GazGas organiseert hij nog altijd de ‘Strada Maronne Psallandia’. De wat? ,,Haha, de 'Bruine Wegen van Salland’ over zand- en gravelwegen als ludieke variant van de ‘Strade Bianche’ in Italië.’’

Liep de Bissingh-Wielerronde uit op een debacle?

Jeroen Engelsman: ,,Nee, integendeel, de ronde was juist een succes, het liep steeds meer op rolletjes. Mede dankzij hoofdsponsor Rabobank hielden we altijd wat geld over. Daarmee lieten we dan weer borden maken, bijvoorbeeld om aan te geven waar je het parcours kon oversteken en kon parkeren. De coureurs kwamen ook graag naar Ommen, want dankzij de andere sponsors konden we vette premies voor tussensprints en de winnaars betalen en stonden hier de topamateurs graag aan de start. Dat trok ook weer veel publiek, waar de Ommer Bissingh ook van profiteerde zodat het bij de muziekoptredens en op de terrassen langer gezellig druk bleef. Zoals bij café Flater, waar ook de sponsortent stond. Ook aan vrijwilligers hadden we geen gebrek. Zij kregen een goedgevulde tas met eten en drinken, en na afloop waren ze welkom voor de nazit bij Flater voor een eerste evaluatie.’’

Waarom stopten jullie dan wel?

Frank Schuurman: ,,Na vijf, zes jaar wilden we wat gaan pionieren, onszelf blijven uitdagen. We wilden een klassieker voor amateurs opzetten, de ‘Sallandse Pijl’. We hadden al een route uitgestippeld, de eerste sponsor had al toegezegd, de KNWU was positief. Bij zo'n lange klassieker door de regio komt veel meer kijken dan bij een criterium, om de veiligheid goed te regelen is ook overleg nodig met provincie en politie. We waren al bezig met de vergunningen, waarvoor je niet bij één maar wel bij vijf, zes gemeenten moet zijn. Maar door privé-omstandigheden moesten we onze plannen laten varen. Jeroen kreeg een vriendin in het westen, waar hij ook ging werken. Ik kocht een huis in Zwolle, werd webdesigner en 's winters skileraar in het Hochzillertal in Oostenrijk.’’

Nu zijn er eindelijk ‘opvolgers', dankzij een stichting die wordt geleid door voorzitter Gerrit de Jonge, secretaris Peter Schulting, penningmeester Ad Lagas en bestuurslid Meine Seinen. Veelbelovend?