Oud-Hollandse Markt Lemele na 50 jaar geen gesloten boek

De data staan al weer vast. De Oud-Hollandse Markt in Lemele beleeft komende zomer de 51ste jaargang. Op de woensdagen 24 en 31 juli, en 7 en 14 augustus. ,,Noteer ze maar vast in de agenda’’, zegt voorzitter Adri van Dulst van het nieuwe comité dat de zomermarkt in het jubileumjaar een tweede leven schonk. Gistermiddag werd die mijlpaal nog eens gevierd met de presentatie van een 124 pagina's tellend boekje vol foto's, wetenswaardigheden en anekdotes uit de voorbije halve eeuw.

Een tienkoppige redactie werkte een half jaar aan het boekje, dat wordt uitgegeven door de stichting 't Lemels Arfgoed. ,,Eerst zouden we alleen maar foto's en krantenknipsels verzamelen voor een expositie tijdens de jubileummarkten’’, vertelt Gerrit Grefelman, de spil van de redactie. ,,Maar er kwamen zo veel verhalen los dat we besloten met 't Lemels Arfgoed een boekje uit te geven. We hebben gesproken met mensen uit de organisatie, standhouders, ambachtslieden, bezoekers.’’ ,,En het boekje werd alsmaar dikker en dikker’’, vult voorzitter Adri Pouw van de Lemeler erfgoedstichting aan tijdens de presentatie in gebouw De Schakel achter de Ichthuskerk. Hij reikt de eerste exemplaren uit aan Henk Runherd, een van de oprichters van de folkloristische markt in 1969, Alie Stobbelaar, in totaal al 28 jaar secretaris van het organiserende comité, en Adri van Dulst. Enthousiast bladert het trio door het boekje, dat rijkelijk is geïllustreerd met krantenknipsels en vooral foto’s. ,,Kijk, daar sta jij ook nog bij op!’’

Streekeigen

Het ontstaan van de markt is te danken aan voorlichter Henny Knol van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, die na een bezoek van Zuid-Duitse burgemeesters en ambtenaren aan Overijssel voorstelt om het dorp meer op de kaart te zetten met een Oud-Hollandse markt waar Lemele zich kan presenteren met oude ambachten en streekeigen producten, niet alleen voor de eigen gemeenschap maar ook voor het groeiend aantal toeristen in de wijde regio. En zo geschiedt, op 2 juli 1969 trekt de eerste markt zo'n 500 bezoekers. Plaatselijke middenstanders brengen hun waren aan de man vanuit kramen, er klinkt live-muziek, een spinster, stoelenmatter, touwslager en klompenmaker tonen hun vakmanschap, er zijn knieperties, oliebollen, kruudmoes en ijs te koop. Gestaag breidt de markt zich uit, met meer hapjes en drankjes, meer ambachten, en meer standhouders, van elke branche in principe maar één. Het aantal bezoekers groeit naar ruim boven de duizend.

Problemen

In 2003 doemen de eerste problemen op. Het einde dreigt, de kosten nemen toe en er zijn steeds minder mensen die willen helpen met het organiseren van inmiddels zeven zomerse markten. Maar uiteindelijk staan er genoeg nieuwe vrijwilligers op. In 2017 ontstaan problemen met een organisatiebureau dat belooft wekelijks minimaal vijftig standhouders naar Lemele te laten afreizen, maar in de praktijk zijn dat er amper vijftien. Een paar weken later stopt het bureau abrupt. Het marktcomité biedt alle standhouders de volgende woensdag een gratis stand aan.

Herboren

Lemele wil de vijftigste jaargang van de markt koste wat het kost halen, Plaatselijk Belang roept alle verenigingen op een steentje bij te dragen. Vanuit het PB-bestuur wordt penningmeester Van Dulst voorzitter van het ad-hoc comité, met tien mensen van allerlei verenigingen. ,,We hebben de taken verdeeld en het is allemaal goed verlopen. Met een iets kleinere groep gaan we nu ook door met de 51ste editie. Het scheelt qua organisatie ook dat we nu nog maar vier markten per jaar houden. Met zo'n veertig vrijwilligers is het goed te doen.’’