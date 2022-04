Ouderenorganisaties in Ommen: ‘Senioren denken te laat na over aanpassing van woning’

Speerpunt uit bronstijd terug in Ommen: ‘Hij hoort hier en niet in een ver depot’

Een speerpunt uit de bronstijd is terug op de Ommer bodem waar het eeuwenlang in de veengrond lag. Archeoloog Willem Bemboom voorkwam dat het unieke voorwerp voor Noord-Nederland in een laatje in een depot bleef liggen. ,,Deze unieke vondst hoort in Ommen en moet iedereen kunnen zien.’’

