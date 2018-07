Oudjes in Oldenhaghen in Ommen verdragen de hitte

video,,Ik heb geen last van de hitte. Het is we aanpassen, maar ik kan er wel tegen. Sommige mensen hebben wel last. Maar ik hoor niemand echt klagen. Dat doen we hier niet snel.”

De 91-jarige mevrouw Oberink uit Ommen heeft na de middagmaaltijd in het wijksteunpunt in het gebouw haar appartement op de eerste etage van verzorgingshuis Oldenhaghen weer opgezocht.

Terwijl haar appartement in het nieuwe verzorgingshuis Oldenhaghen in Ommen de hele ochtend pal op de zon ligt. ,,Hier in huis blijft het redelijk fris, ook met de zon de hele ochtend op de kamer."

De plantjes op het balkon staan er mooi groen bij, maar ze moet ze nu door de verpleging laten verzorgen. ,,Zelf lukt het me niet meer met de gieter aan de slag te gaan. Meestal doet mijn dochter het, maar die is nu op vakantie."

Van het koele atrium waaromheen de appartementen gebouwd zijn, wordt door de bewoners geen gebruik gemaakt. Liever zitten de mensen op hun kamer. Een enkeling gaat even naar buiten. ,,Maar die vinden het vaak buiten ook veel te warm. In de eigen woning is het vaak het best”, zegt Oberink. De 91-jarige leest veel, de krant en boeken.

Mevrouw Oberink houdt zich goed in de hitte in zorgcentrum Oldenhaghen in Ommen. © Alex Mulder

,,Zo mobiel ben ik niet meer, maar hier in de stoel kan ik prima de tijd doorkomen. Vanmiddag ga ik wel naar het atrium. Dan is er de zomerborrel voor de vrijwilligers, het personeel en de bewoners. Heel fijn, want ik heb vorige week nog een tochtje gemaakt met een vrijwilliger op zo’n duofiets. Dat was hartstikke leuk. We hebben afgesproken dat over een poosje weer te doen. Nu eerst even niet vanwege mijn gezondheid.”

Agnes Sanders en Wilja Reurink, de wijksteunpuntcoördinatoren zijn begin van de middag volop bezig met klaarzetten van drankjes voor de zomerborrel. Biertjes, wijn en fris en uiteraard staat er ook een flesje advocaat. Sanders: ,,Fijn dat we het hier in het atrium kunnen doen. Hier is het wel lekker fris vergeleken met buiten.”