Oudste Ommer molen kan bijna weer draaien, in elk geval voor de prins

Pim verhuisde met zijn broze botten 3 keer in 4 jaar. Nu is hij thuis in Ommen. Eindelijk

23 juni De guitige lach hangt dan eindelijk in het fotolijstje, op de deur voor het appartement waar Pim van den Brink sinds afgelopen maandag woont. Er is de afgelopen jaren heel wat afgezeuld met de 23-jarige Ommenaar. Drie verhuizingen in vier jaar, maar na een verblijf aan de Ommeresstraat heeft hij zijn plek gevonden in De Esrand. Een verbouwd en modern complex van Baalderborg Groep. ,,Nu ben ik hier, en blijf ik hier. Dit is Ommen, en hier voel ik me thuis.”