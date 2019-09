Outdoorpark NuNature bij Besthmenerberg opent deuren

Ommen onderzoekt extra ontslui­ting beoogde nieuwe Aldi via rotonde

13:16 Het Ommer college wil in principe meewerken aan realisering van een nieuwe Aldi-supermarkt, maar de ontsluiting voor auto's en vrachtwagens vormt nog een van de problemen. Onderzoek is nodig of een extra ontsluiting mogelijk is op de nabijgelegen rotonde van de Balkerweg.