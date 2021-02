OVC'21 en OZC stemmen massaal vóór fusie en één voetbalclub: FC Ommen

analyse Corona eist tol in Vechtdal: toch duizend streekgeno­ten erbij in 2020

8 februari Dalfsen, Hardenberg en Ommen blijven groeien. Ondanks hogere sterftecijfers als gevolg van de coronapandemie is het inwonertal in alle drie Vechtdalgemeenten ook in 2020 weer gestegen. Bij elkaar opgeteld met ongeveer duizend mensen. Vergeleken met het vorige jaar zijn de sterftecijfers in de drie gemeenten een stuk hoger, variërend van 42 meer in Ommen tot 54 in Hardenberg.