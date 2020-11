Pacton-loods gaat bruisen als industrieel monument voor Ommen

Woningbouw Haven Oost inspireert Ommer raad

7 juli Ommen gaat voortvarend verder met het plannen van woningbouw in het vroegere havengebied Haven Oost. Het voorstel om 75.000 euro te steken in een onderzoek of het haalbaar is om op het 3,5 hectare grote voormalige bedrijventerrein aan de rand van het centrum 50 tot 75 woningen te bouwen, wordt breed gesteund en gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van komende donderdag.