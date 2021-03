Palmexpert Giethmen ziet bij brand ‘hele hebben en houwen’ in vlammen opgaan: ‘Een nachtmerrie’

Bewoners Kievit­straat in Ommen denken aan rechter als drukke fietsver­bin­ding bij hen voor de deur komt

3 maart In een uiterste poging de politiek van Ommen te overtuigen af te zien van een keuze voor de Kievitstraat als dé fietsverbinding naar het Vechtdal College en de binnenstad, hebben inwoners van die straat een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Daarnaast overwegen ze een gang naar de rechter. ,,We laten er in ieder geval een jurist naar kijken.”