Panzerfaust verwoest leven van Wilson en Soanes: bevrijdingsvlag Ommen wappert exact 76 jaar later

Oppermach­tig' CDA maakt na agrarische afstraf­fing in Vechtdal een vrije val

18 maart Het CDA heeft in het Vechtdal bij de landelijke verkiezingen een historische nederlaag geleden. In zowel Hardenberg, Ommen als Dalfsen doet de partij met agrarische wortels een flinke stap terug. In Dalfsen en Hardenberg staan de christendemocraten zelfs op de tweede plaats, achter de VVD. Nadat in Ommen alle stemmen waren meegeteld, ook van de early voters en briefstemmers, bleek het CDA daar nog net de grootste, met nog maar 1,1 procent voorsprong op de liberalen.