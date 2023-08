‘Papa, mama, huis, au’, zegt jongetje (6) met beperking op weg naar ‘sadistische’ stagiaire bij opvang in Ommen

Natuur en historie staan centraal tijdens excursie op ‘thuisbasis’ van Landschap Overijssel

In de serie ‘OpStap’ houdt Landschap Overijssel op 19 augustus een excursie op Landgoed De Horte. Onder leiding van een landschapsgids maken deelnemers een wandeling van ongeveer twee uur over het landgoed bij Dalfsen, dat de thuisbasis is van Landschap Overijssel.