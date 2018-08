Parende egels houden Ommenaar wakker

videoParende egels die klinken als een slijptol. Het bestaat. Politieagent Jan Voortman in Ommen leert nog elke dag nieuwe dingen, ervoer hij in de vroege uurtjes van de donderdagochtend.

Collega's van Voortman spoedden zich 's nachts naar een bewoner van een huis aan de Van Ruisdaelstraat in Ommen. Daar was iemand ruw gestoord in de nachtrust, door een schril, krijsend geluid. Alsof iemand met een slijptol in de weer was. Op dat tijdstip, vijf uur in de ochtend, geen heel gebruikelijk geluid, dus de kans dat er criminelen aan de gang waren, rechtvaardigden een belletje naar de 'dienders der sterke arm'.

Meldkamer

De agenten gingen ter plaatse en onderhielden nauw contact met hun collega's in de meldkamer. Iemand met een slijptol werd niet gevonden. Bovendien was het geluid inmiddels ook weer gestopt. In de meldkamer lieten de speurneuzen het er niet bij zitten. Zij surfden het wereldwijde web over en helderden enkele tellen later het mysterie van het schrille geluid aan de Van Ruisdaelstraat op.

Voortman: ,,Op YouTube hadden ze een filmpje beluisterd, waarna ze doorgaven aan de collega's in het veld dat het geluid waarschijnlijk afkomstig was van parende egels. Ik vond het verhaal zo grappig, dat ik het in mijn domme onschuld op Twitter heb gedeeld. Waarna een dag later inderdaad vele media het bericht hebben overgenomen.''

Waarheid

Egels, stekels, paren; alle bekende grappen waren snel gemaakt en het hilarische verhaal verspreidde zich snel. Resteert nog slechts de vraag of het verhaal van de parende, krijsende egels op waarheid berust, of valt in de categorie 'broodje aap'. Welnu, het eerste is het geval, bevestigt ecoloog Gert Jan Blankena uit Loenen. ,,Ik zit nu in het buitenland, maar kijk maar eens op de website van de zoogdierenvereniging.''

Die 'gouden tip' leert onder meer dat de egels in de paringstijd, tussen mei en september, inderdaad nogal luidruchtig zijn. Vooral ook tijdens 'de daad', waarbij het vrouwtje haar achterlijf dusdanig kan bewegen, dat het mannetje haar zonder zich te prikken kan dekken'. Opdat u dat laatste ook meteen weet: egels doen het dus inderdaad vooral 'heel voorzichtig'.