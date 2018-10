'Parkeerbeleid Ommen zetten we op de kop'

,,Bereikbaarheid is een hot onderwerp in de gemeente Ommen'', zegt wethouder Leo Bongers. ,,Het parkeerbeleid zetten we op de kop, dat is nu in procedure, volgend jaar is het al gereed.'' De parkeerplekken dichtbij de winkels worden voor bezoekers gereserveerd en de vergunningen van de ondernemers verdwijnen. De langparkeerders moeten straks aan de rand van het centrum parkeren. Parkeren blijft wel gratis. ,,Betaald parkeren is taboe in Ommen'', grapt de wethouder.