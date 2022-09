Pasgeboren baby uit Ommen vocht voor haar leven: vader verdacht van mishandeling en verkrachting

Ommenaar R. S. verscheen dinsdag voor het eerst voor de rechtbank in Zwolle in een inleidende zitting in de zaak. Hij zit al drie maanden in de cel en wordt door justitie voorlopig verdacht van maandenlange zware mishandeling van zijn dochter en het verrichten van seksuele handelingen, waaronder binnendringen. Dat is juridisch gezien verkrachting.