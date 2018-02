Passanten slaan wachtende carnavalsvierders in elkaar in Schuinesloot

Twee carnavalsvierders liepen zaterdagavond flinke klappen op toen ze in Schuinesloot stonden te wachten op een taxi. Vanuit het niets werden ze in elkaar geslagen door een groepje van vier, vijf onbekende mannen die langs kwamen rijden.

De slachtoffers - volwassen kerels - hadden die avond carnaval gevierd in een tent in het dorp. Er leek niets aan de hand. Ze stond rond kwart over tien gewoon te wachten op een taxi die hen naar huis zou brengen. De twee wonen in een dorp in de buurt, vertelt wijkagent Marieke Kelder.

De wijkagent verbaast zich over wat er gebeurde in Schuinesloot. Het lijkt erop dat de auto met kennelijk agressieve mannen toevallig langs kwam rijden. Ze gaven echter geen gas, maar trapten op de rem toen ze de wachtende carnavalsvierders zagen. Ze stapten uit en sloegen in op de twee inwoners van het Vechtdal. En dat ging er ruig aan toe. Butsen, builen, blauwe plekken. ,,Eén van hen is zelfs even ‘out’ geweest’’, vertelt Kelder.

Biljartcafé