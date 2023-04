Patrick (41) ligt minutenlang in de giftige dampen: ‘Ons gezin heeft levenslang gekregen’

Jonge Hardenber­ger maakt boek en film over strijd tegen de kilo's

Kai Hagedoorn (22) uit Hardenberg is bijna honderd kilogram afgevallen en maakt een film, een boek en gaat ook een avond vullen in theater De Voorveghter over zijn aanpak. Niet alleen om anderen te inspireren, maar ook om een verandering teweeg te brengen. Want de dure operatie bij de huidchirurg wordt niet vergoed.