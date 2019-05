Petitie tegen megastal Beerzerveld bijna 7000 keer ondertekend

video Herman (66) werkt een halve eeuw bij sociale werkvoor­zie­ning in Ommen: ‘Gewoon doorzetten!’

30 april Herman Kerkdijk is met z'n vijftig jaar langer bij sociale werkvoorziening Larcom in Ommen betrokken dan welke machine, directeur of collega dan ook. En dat moet gevierd worden met burgemeesters, bloemen en een borreltje. ,,Helaas, koning Willem-Alexander heeft afgezegd vanwege een vakantie in Griekenland.”