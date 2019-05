Picknicktafel vernield op schoolplein Ommer basisschool Dennenkamp

De school heeft picknickbanken op het plein staan, zodat de scholieren hun boterhammen lekker in de buitenlucht kunnen opeten. ,,Nadat een picknickset vernield was heeft de conciërge die weer gemaakt. Maar afgelopen weekend was die weer kapot, een zitting was doormidden.’’ Een met hang- en schuifslot afgesloten deur van een schuurtje werd ook vernield. Ook ligt er regelmatig allerlei troep: ,,Peuken, energydrankflesjes, chipszakken, en zelfs een zwangerschapstest... Ons schoolplein is een openbaar speelterrein, waar de jeugd na schooltijd welkom is. Het is een echte ontmoetingsplek, maar de achterkant ligt wel uit het zicht vanaf de straat. Daardoor ontstaat blijkbaar baldadig gedrag, en dat is erg jammer. Dit speelt trouwens op meer schoolpleinen’’, stelt Vukkink.