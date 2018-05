Pillenmakers dumpen tientallen vaten van Arnhem tot Hattem

Samen wordt toverwoord in Ommer politiek

8 mei Samen lijkt het code-, of beter gezegd het nieuwe toverwoord te gaan worden in de gemeenteraad van Ommen. Dat woord viel opvallend vaak tijdens de openbare raadsvergadering van maandagavond waar formateur Judith Compagner de tussenstand kenbaar maakte van de lopende onderhandelingen. De race is bijna gelopen. De drie beoogde coalitiepartijen, CDA, ChristenUnie en LPO, zien de finishvlag reeds hangen.