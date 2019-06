Pinksterfair Ommen in de luwte van havezate Het Laer

Overdon­derd door 90 keer Jan Voerman bij expositie in Ommen

6 juni Niemand is hetzelfde en iedereen is uniek. Dat geldt voor mensen, maar ook voor schilderijen. Zelfs wanneer 90 schijnbaar identieke schilderijtjes worden getoond in de Konijnenbeltsmolen in Ommen. De expositie is onderdeel van het jaarlijks terugkerende ‘Kunst onder de Wieken’. Negentig fanatiekelingen mochten een schilderij van Jan Voerman namaken.