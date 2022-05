Plan voor afstammeling van Anne Frankboom bij Joodse begraafplaats Ommen: ‘Waar komt die beter tot zijn recht?’

Landelijke Bomenstich­ting over omstreden plan boomkap Ommen: ‘Dit druist tegen eigen gemeentebe­leid in’

De landelijke Bomenstichting mengt zich in de discussie of de oude eik bij molen Den Oordt wel of niet gekapt mag worden. Als de gemeente kap toestaat, is dat in strijd met haar eigen regels, zegt de stichting. ,,De boom is monumentaal en moet dus worden beschermd.’’

18 april