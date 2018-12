Plek voor 6500 natuurgraven in Ommerbos

Op een natuurbegraafplaats heerst eeuwigdurend grafrecht, graven worden hier niet geruimd. Gedenkstenen of zwerfkeien zijn op Hoogengraven niet toegestaan, wel een schijf van een boomstam. Ook de andere materialen, zoals ‘omhulsel’ en kleding van de overledene, moeten natuurlijk afbreekbaar zijn. Nadat de Ommer gemeenteraad in januari 2017 in meerderheid instemde met de plannen voor een natuurbegraafplaats in het Ommerbos ten oosten van golfbaan Hoogengraven, zijn de toen gestelde voorwaarden uitgewerkt in een ontwerp-bestemmingsplan. Daarvoor heeft initiatiefnemer Bert Speulman van de stichting Heidehof zich laten adviseren door bureau Alterra. Zo houdt het gebied de hoofdfunctie natuur en is natuurbegraven een vorm van medegebruik. Maximaal tien procent van het terrein mag gebruikt worden voor graven, dat betekent een ‘begraafdichtheid’ van 286 graven per hectare. Dat is een gemiddelde, want voor sommige delen van het gebied zal de animo om een graf te mogen delven groter zijn dan voor andere plekken.