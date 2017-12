Pluim voor enthousiaste vrijwilligers uit Ommen

Elke woensdagavond klinkt uit de kelder van muziekvereniging de Bazuin getoeter en getetter van de Bazieoband in Ommen. Het is niet zomaar een band. De leden hebben een verstandelijke of lichamelijke beperking en worden begeleid door zo’n twintig vrijwilligers. Zij zijn de ‘onzichtbare kracht’ achter de band. Ze houden orde en helpen op allerlei manieren. Maar maken ook gewoon gezellig een praatje. Vol enthousiasme. ,,We kennen elkaar allemaal goed. Het is een hechte groep,” zegt vrijwilliger Eline Soepenberg.

De leden van de Bazieoband zijn enthousiast. Ze spelen op keyboards, drumstellen of trommels. Voor iedereen wat wils en niets is gek genoeg. Een lid heeft zijn eigen unieke instrument. Twee grote klompen die hij ritmisch tegen elkaar aan slaat.

Noten lezen doen de leden niet. En veel vrijwilligers zijn ook niet zo muzikaal. Er wordt gespeeld met kleuren. Op de toetsen van de keyboards zijn bijvoorbeeld gekleurde stickers geplakt. Voor de leden is dat makkelijk te herkennen. Mochten ze de liedjes toch niet bij kunnen houden, krijgen ze hulp van de vrijwilligers. Vrijwilliger Marieke van Pijkeren: ,,Het is niet erg dat niet iedereen muzikaal is. We willen vooral plezier maken. Daar gaat het om.”

Het was wel even spannend voor de begeleiders van de band toen bekend werd gemaakt wie de Vrijwilligerspluim van het jaar had gewonnen. Voorzitter van muziekvereniging de Bazuin Jenneke Veurink had de vrijwilligers genomineerd. Wienen: ,,We hadden geprobeerd om zoveel mogelijk stemmen binnen te krijgen, bijvoorbeeld via Facebook. Het was een groot feest toen bekend werd gemaakt dat wij de pluim hadden gewonnen.”