Pluimveehouder in Ommen verliest door brand 25.000 ‘knuffelkippen’: ‘Levenswerk gaat in vlammen op’

Johan Schuttert staat er bedremmeld bij, wanneer de pluimveehouder vanaf een afstandje naar de smeulende resten van de even daarvoor verwoeste kippenstal kijkt. Een brand, ontdekt door een buurman die in alle vroegte het gras op de weilanden aan het maaien was, slaat in de nacht van dinsdag op woensdag zo snel om zich heen dat er geen houden meer aan is. De 25.000 kippen in de stal van zo'n 30 bij 70 meter leggen het loodje. ,,Verschrikkelijk. We zijn ontgoocheld.”